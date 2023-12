Manaus registra nove ocorrências causadas pela chuva neste sábado

Já as de desabamento aconteceram no bairro Petrópolis, Zona Sul, e Tancredo Neves, na Zona Leste. Os casos de erosão foram registrados nos bairros Santo Antônio, na zona Oeste, e São Francisco, na Zona Sul.

As de deslizamento ocorreram na segunda etapa do Distrito Industrial e Jorge Teixeira, na Zona Leste; bairro Ponta Negra, na Zona Oeste, e Cidade Nova, na Zona Norte.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Central 199, da Defesa Civil do município, informa que as equipes da Secretaria-Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), seguem nas ruas, em atendimento às nove ocorrências registradas ao longo deste sábado (16), em razão da chuva.

