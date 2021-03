Manaus registra mais de 175 mil cadastros para vacinação contra Covid-19

Manaus/AM - Mais de 175 mil cadastros foram registrados no site Imuniza Manaus, que serve para agendamento das pessoas, para vacinação contra Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a plataforma serve de base para o agendamento das pessoas com comorbidades, que começaram a ser vacinadas nesta semana.

Do total de cadastrados, 37 mil informaram ter uma ou mais doenças preexistentes, dentre as 22 opções apresentadas pelo sistema, que segue o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde para a campanha nacional de imunização.

As que que se encontram na faixa etária de 55 a 59 anos e que têm diabetes mellitus, obesidade mórbida ou alguma cardiopatia já foram agendadas para receber a primeira dose do imunizante, de acordo com o calendário fixado pela Semsa. As três condições de saúde são prioritárias no ordenamento da vacinação porque, em relação às demais, são as que apresentam os maiores índices de internação e morte quando o paciente é infectado pelo novo coronavírus.