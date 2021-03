Manaus registra 26 ocorrências e quatro prisões por acidente de trânsito

Manaus/AM - Vinte e seis acidentes de trânsito foram registrados nas ruas de Manaus, sendo três deles com vítimas fatais. As ocorrências aconteceram em 21 bairros de Manaus. Ao todo, 12 pessoas feridas precisaram de atendimento médico. A Polícia Militar prendeu quatro homens e apreendeu um adolescente de 16 anos pelos crimes de direção perigosa e embriaguez ao volante.

As informações foram coletadas em relatórios do Instituto Médico Legal (IML), Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). Os Boletins de Ocorrências (B.OS) foram registrados entre a sexta-feira (19) e a noite de domingo (21).

O dia com mais ocorrências foi no domingo, com doze acidentes de trânsito. Na sexta, foram registrados cinco acidentes e, no sábado, quatro. Em uma das ocorrências do final de semana, uma mulher de 22 anos ficou presa nas ferragens de um veículo após colidir contra um carro Nissan, preto, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. A vítima foi retirada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem de 31 anos, que estava dirigindo perigosamente, foi preso pelos policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

No sábado (20), um homem de 31 anos que estava conduzindo uma motocicleta Honda, vermelha, foi atingido por um veículo desconhecido, no bairro Cidade de Deus, zona norte. Após o acidente, ele foi socorrido e levado ao hospital. A ocorrência foi encaminhada ao 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Prisão – Na madrugada de sexta-feira (19), um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido no bairro Cachoeirinha, zona sul, após estarem participando de um chamado “Rolezinho”. Eles vão responder pelo crime de direção perigosa. A motocicleta Honda, vermelha, que os infratores estavam utilizando também foi apreendida pelos policiais.