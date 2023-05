Manaus registra 13 ocorrências durante temporal e entra em alto risco de inundação

As equipes do Distrito de Drenagem e Dragagem foram acionadas para atuar nos pontos mais críticos, onde deverão realizar, emergencialmente, a desobstrução das caixas coletoras de águas pluviais, para que escoam de forma correta, também contribuindo para evitar novos alagamentos.

Por meio da Central 199, foram registradas 13 ocorrências, sendo cinco de alagação. Equipes da Defesa Civil do Município estão nas ruas para atuar em pronta-resposta, sendo as áreas mais afetadas na zona Leste, segundo registros do órgão.

