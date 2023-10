Manaus registra 12 ocorrências de chuva nesta segunda

De acordo com a Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), da Sepdec, a média das chuvas na manhã de hoje foi de 31,2 milímetros, sendo o segundo dia mais chuvoso do mês, ficando atrás do último sábado, (14), quando foram registrados 34,2 milímetros de chuva.

Manaus/AM - A Central 199 da Defesa Civil do Município de Manaus informa que até as 11h20, desta segunda-feira (16), foram registradas 12 chamadas, sendo três solicitações de vistoria, duas de deslizamento, duas de risco de deslizar, duas de rachaduras, um tombamento, uma ocorrência de risco de desabar e uma de alagamento.

