Manaus recebe evento científico de área de pesquisa em educação

Manaus/AM - A 41ª Reunião Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) será realizada em Manaus por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Considerado o maior evento científico na área de pesquisa em educação do país, a reunião inicia-se no domingo (22) e segue até o dia 27 de outubro, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Amparada via Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev), edital nº 005/2023, da Fapeam, a reunião promove a participação da comunidade científica na formulação, desenvolvimento e avaliação das políticas educacionais nacionais, além de divulgar e discutir a produção da área de CT&I, considerando a diversidade epistemológica, teórica e metodológica que marca o desenvolvimento do conhecimento contemporâneo.

Com o tema "Educação e Equidade: Bases para Amar-zonizar o país", a atividade é direcionada a pesquisadores da área da educação, professores da educação básica, graduação e pós-graduação e estudantes da graduação e pós-graduação. A estimativa de participação é de 4 mil pessoas.

A Reunião Nacional na Amazônia comemora também os 45 anos da Associação, responsável pela defesa da pesquisa, da pós-graduação, do financiamento e da democracia no país.

O evento foi organizado através de uma parceria entre a Ufam e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Programação

A programação conta com apresentação de trabalhos, oficinas, painéis temáticos, reuniões entidades-associações, colóquios, conferências, lançamentos de livros e debates com a presença de intelectuais, lideranças indígenas, pesquisadores de todas regiões do país e convidados internacionais. Para saber mais, acesse o link: https://tinyurl.com/yj2fjtbp

No primeiro dia, ocorrerá a Cerimônia e a Mesa de Abertura, de 18h às 21h, no Auditório Eulálio Chaves. Nos demais dias, de 23 a 27, as atividades serão das 9h às 20h30, em outros espaços da Ufam. O evento será realizado não só de forma presencial, mas também com transmissão de algumas seções pelo canal do Youtube da ANPEd, em https://www.youtube.com/@ANPEDNACIONALeducacao

*Com informações da assessoria