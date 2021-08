Manaus recebe 58 mil doses e amplia postos de vacinação contra Covid-19

Manaus/AM - Manaus recebeu nesta quinta-feira (05) cerca de 58,5 mil doses de vacinas Pfizer contra a Covid-19. Com as novas doses, os locais de atendimento ao público foram ampliados para atender o público que tem 18 anos ou mais e ainda não foi vacinado ou quem já está no período para o recebimento da segunda dose pode procurar, a partir das 9h, em 19 pontos de vacinação, distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade.

Quem não sabe se já alcançou o intervalo recomendado pode verificar a data da segunda dose no endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br, na opção “Consultar 2ª Dose”, ou seguir a data limite escrita à lápis no cartão de vacinação.

Os que perderam o prazo inicial também devem completar o esquema de duas doses, mesmo com atraso, conforme orienta o Ministério da Saúde.

Locais

Os quatro grandes pontos estratégicos (sambódromo, Sesi, Studio 5 e shopping Phelippe Daou) estarão funcionando das 9h até as 16h e mais 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) continuarão a ser locais de vacinação contra a Covid-19, para aplicação de primeiras e segundas doses.

As UBSs também abrem às 9h, sendo que as de horário regular encerram as atividades às 17h e as de horário estendido, às 19h. Todas atendem com postos fixos para pedestres. Sesi e sambódromo operam com postos para pedestres e drive-thru.

Os documentos necessários para se vacinar são documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência, com cópia. Quem for tomar a segunda dose, deve levar identidade, CPF e o cartão de vacinação onde consta o registro da primeira dose.

A Semsa orienta que os usuários consultem o Filômetro (bit.ly/filometrovacina) para verificar o movimento nos pontos de vacinação e optar pelos que estão com o fluxo menor.

Pontos de vacinação

Zona Norte

9h às 16h

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2.939 – Cidade de Deus

Somente para pedestre

9h às 17h

Clínica da Família Carmen Nicolau

Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº – Lago Azul

9h às 19h

UBS Augias Gadelha

Rua A, 15, Conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

UBS Sálvio Belota

Rua Samambaia, 786 – Santa Etelvina

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, 170, núcleo 3 – Cidade Nova

Zona Sul

9h às 16h

Studio 5 – Centro de Convenções

Avenida Rodrigo Otávio, 3.555 – Distrito Industrial I

Somente para pedestre

9h às 17h

UBS Petrópolis

Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

9h às 19h

UBS Morro da Liberdade

Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

Zona Leste

9h às 16h

Sesi – Clube do Trabalhador

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Ponto para pedestre e drive-thru

9h às 17h

UBS Silas Santos

Rua Guaporé s/nº, conjunto Castanheiras – Gilberto Mestrinho

UBS Gebes Medeiros

Rua Pirarucu, 1.000 – Jorge Teixeira

UBS Waldir Bugalho

Rua 7 de Setembro, 871 – Jorge Teixeira IV

9h às 19h

UBS Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

UBS Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

UBS Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Zona oeste

9h às 16h

Sambódromo

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Ponto para pedestre e drive-thru

9h às 17h

Policlínica Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa

9h às 19h

UBS Deodato de Miranda Leão

Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas

Avenida Brasil, s/nº – Compensa II