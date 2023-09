Manaus realiza primeiro 'Cinema na Comunidade' nesta quarta-feira

Manaus/AM - O Fundo Manaus Solidária (FMS), e Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio do Banco Cooperativo Sicredi realiza, nesta quarta-feira (6), às 18h, o primeiro “Cinema na Comunidade”, que será na escola municipal Solange Nascimento, localizada na BR-174, s/nº, bairro Tarumã, zona rural. O FMS cumpre uma meta estabelecida em seu plano de ação de levar o “Cinema na Comunidade”, tendo como objetivo criar uma experiência enriquecedora e inclusiva aos alunos, pais e moradores locais, levando a magia do cinema a todos.

