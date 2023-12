Manaus realiza fiscalização em shoppings e supermercados para garantir vagas especiais

Manaus/AM- O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), está reforçando a fiscalização nos principais shoppings e supermercados da cidade. Essa ação visa assegurar o respeito às vagas especiais destinadas a idosos e pessoas com deficiência. Com a aproximação das festas de fim de ano, houve um aumento significativo no fluxo de visitantes nesses estabelecimentos, tornando necessário garantir esses espaços prioritários. Somente nesta quinta-feira (21), foram realizadas 30 autuações em shoppings da Zona Centro-Sul.

Os motoristas que foram autuados receberam orientações dos agentes de trânsito sobre o uso indevido das vagas e a necessidade da credencial que autoriza o estacionamento. Essa ação demonstra o compromisso da administração municipal com a inclusão e o respeito às leis de trânsito.

As equipes do IMMU estão em campo para assegurar que os direitos sejam respeitados e que as vagas especiais não sejam utilizadas indevidamente.