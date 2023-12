Manaus realiza exposição dos carros alegóricos natalinos e show de luzes com drones

Manaus/AM - O Fundo Manaus Solidária (FMS), realiza neste sábado (23), exposição de carros alegóricos da ‘Parada Natalina’, com fanfarra, personagens vivos e show de luzes com drone, a partir das 19h, no Parque Amazonino Mendes, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros, Novo Aleixo e Tancredo Neves, Zonas Norte e Leste da capital amazonense.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.