Manaus realiza busca ativa de casa em casa para vacinar crianças menores de 1 ano

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal infantil contra doenças imunopreveníveis, a Prefeitura de Manaus está intensificando a busca ativa de crianças. Desde quinta-feira, 25/8, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão indo até a casa de 4,9 mil crianças menores de 1 ano, que precisam completar o esquema vacinal da Pentavalente e contra a Poliomielite. A ação faz parte do “Sabadão da Saúde” e encerra neste sábado, 27/8.

Nesses três dias, 24 equipes de vacinadores estão se deslocando em todos os Distritos de Saúde (Disa) da cidade para captar essas crianças com doses pendentes. A titular da Semsa, Shádia Fraxe, afirmou que cada imunizante precisa ser administrado com três doses.

“A nossa equipe de Inteligência de Dados identificou, por meio do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), quem são as crianças que já tomaram duas doses de cada vacina e estão dentro do intervalo para a terceira. O PEC reúne todos os dados desses usuários, como nome dos pais, data de nascimento e, principalmente, os endereços, que serão essenciais nessa estratégia”, explicou a secretária.

Shádia acrescentou que, no momento da visita, as equipes atualizam o esquema vacinal da Pentavalente ou contra a Poliomielite de outras crianças com atraso identificado no local. As duas vacinas são consideradas prioritárias pelo Ministério da Saúde.

Já a vacina Pentavalente é a combinação de cinco imunizantes que garantem a proteção contra várias doenças, como a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta.