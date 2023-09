Manaus realiza ação para emissão de passe livre para PCDs e Idosos

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), marcou presença neste sábado (30), em uma ação social na Associação Mãos Unidas pelo Autismo (MUPA) que permitiu o acesso para a emissão de credencial de estacionamento de idosos e pessoas com deficiências, além do agendamento para a confecção do passe livre nos ônibus do transporte urbano. A atividade aconteceu no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul da cidade.

O credenciamento para estacionamento voltados para pessoas com necessidades especiais e idosos, realizados pelo Setor de Atendimento Especial (SAE) do IMMU, promove a acessibilidade e também garante que aqueles que precisam de estacionamento prioritário tenham seus direitos assegurados.

O setor de transporte do IMMU intensificou seus esforços no serviço de agendamento, para facilitar o acesso das pessoas à carteirinha do passe-livre, uma ferramenta crucial para estudantes, Pessoas com Deficiência (PCDs) e idosos. Este cartão garante a esses grupos o direito de se locomover pela cidade, reforçando a missão da prefeitura em tornar Manaus uma cidade mais inclusiva.