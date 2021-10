Manaus não terá vacinação contra Covid nos dias 11 e 12 de outubro

O Vacinômetro municipal indica que, até este sábado, foram aplicadas 2.610.810 doses, sendo 1.564.610 primeiras doses, 1.002.453 segundas doses, 18.539 doses de reforço e 25.163 doses únicas. De acordo com os registros da Semsa, 56% da população vacinável na capital está com o esquema completo. Somado ao percentual de dose única, o município passa dos 57% da imunização necessária contra os efeitos graves do coronavírus.

Mais de 12 mil adolescentes de 12 a 17 anos compareceram, neste sábado, 9, aos pontos da Prefeitura de Manaus, para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, concluindo o esquema vacinal necessário para alcançar a eficácia do imunizante. Desde que começou a atender esse público em agosto, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já vacinou com a primeira dose mais de 180 mil jovens.

