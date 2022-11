Manaus manterá serviços essenciais de saúde no horário do jogo da Copa nesta quinta

As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) encerrarão o expediente às 13h, e retomarão normalmente no dia seguinte, assim como a vacinação contra a Covid-19.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus irá manter os serviços essenciais de saúde a partir das 13h desta quinta-feira, 24, horário em que será encerrado o expediente dos órgãos e entidades da administração municipal, em decorrência do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na fase de grupos da Copa do Mundo.

