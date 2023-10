'Manaus mais Cidadã' atende mais de 150 pessoas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, neste sábado (21), de mais uma edição do projeto “Manaus Mais Cidadã”. A instituição levou ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Coração de Jesus, Rua Walter Orion, localizado no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital, uma série de serviços oferecidos pelo órgão.

O evento ocorreu de 8h até às 16h, e o Detran Amazonas atendeu 158 pessoas em dois espaços, um voltado para a equipe de Educação Para o Trânsito, com teatro de fantoches, atividades lúdicas e palestras para crianças, todas voltadas as regras do sistema viário.

Já o espaço de serviços da instituição contou com o regularização de licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de dívida no cartão, renegociação da dívida ativa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE).

Sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foram realizados serviços de renovação, mudança ou adição de categoria, além de segunda via da CNH e transferência de domicílio.

Praticidade

Para o motorista Omar Josué, 42, ter à disposição os serviços do Detran-AM próximo a sua residência proporcionou foi mais cômodo e prático. "Por conta do trabalho, acabo passando muito tempo na rua e não tenho tempo hábil para resolver algumas pendências, ou seja, com esse tipo de serviço aos sábados e próximo onde moro, acabo tendo a oportunidade maior para sanar tudo, sem perder tempo com deslocamento e até mesmo espera", finalizou Josué.

Na ocasião, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat) do Detran-AM também esteve presente. O Navat tem como objetivo orientar e dar suporte com serviços para as pessoas que sofrem com as consequências de acidentes no trânsito, bem como as vítimas e os familiares, o núcleo também irá ofertar serviços na área social, jurídica e de assistência ao Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).