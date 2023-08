Manaus lança programa ‘Obras de Verão 2023’ para recapeamento viário

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou nesta quinta-feira (10) o programa ‘Obras de Verão 2023’, que visa intensificar o recapeamento e a manutenção das vias na cidade. As obras serão realizadas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em diferentes zonas da cidade.

Durante o lançamento realizado no bairro Cidade de Deus, zona Norte, o chefe do Executivo municipal destacou que o programa vai aprimorar o trabalho realizado pelo “Asfalta Manaus” e, ainda, acelerar as obras estruturantes.

“Além do asfalto, nós vamos intensificar as grandes obras da cidade, vamos avançar nos viadutos, vamos avançar nos becos, nas pontes, para que a gente possa fazer um trabalho com maior abrangência e alcançar o maior número de ruas e pontes na cidade de Manaus. O trabalho que nós temos feito, que é diuturno, vai continuar. Hoje, a Seminf tem um trabalho de georreferenciamento das ruas, das condições de todas as vias, fruto do trabalho dessa equipe abnegada e dedicada que está mudando a história de Manaus”, disse Almeida.

Vias em condições críticas em diversos bairros da capital serão atendidas nos próximos três meses durante as “Obras de Verão” da Prefeitura de Manaus. Mais de 3 mil ruas receberão manutenção no pavimento, com aplicação de 90.480 toneladas de asfalto.

“Foram três meses de trabalho intenso para mapear todas as ruas críticas da cidade de Manaus. Agora temos um relatório completo. No meio disso, existem as ruas que necessitam apenas de recuperação e outras, de recapeamento em toda a extensão. O prefeito determinou que, com o uso do empréstimo aprovado na Câmara Municipal de Manaus, serão feitos os serviços de recuperação viária, pontes de madeira e o recapeamento intensificado em todas as zonas”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

Os trabalhos envolvem as equipes dos 15 Distritos de Obras da Seminf. Nas ruas, 500 homens serão responsáveis pela execução dos serviços, com o aparato de 215 máquinas, para levar pavimentação de qualidade às vias que não recebem serviços de infraestrutura há décadas.

O corpo técnico da secretaria atuou no mapeamento prévio das ruas mais críticas. São pontos que, de imediato, receberão as obras de manutenção. O programa surge para impulsionar os resultados do programa “Asfalta Manaus”, lançado em abril do ano passado. Nesses 15 meses, mais de 2 mil ruas foram recapeadas pela Seminf.