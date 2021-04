Manaus já aplicou 91% das primeiras doses de vacina contra Covid-19

Manaus/AM - Manaus aplicou 91% do total de 305,9 mil doses de CoronaVac e AstraZeneca enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) para vacinar os grupos prioritários com a primeira dose contra a Covid-19, na cidade. A informação, consolidada pela Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com dados atualizados até o último dia 14 mede o ritmo de utilização das vacinas nas populações contempladas pela campanha, incluindo idosos, trabalhadores da saúde, indígenas aldeados e pessoas com doenças preexistentes que têm maior risco de morrer se forem infectadas pelo novo coronavírus.

Além da campanha seguir com rapidez, o município está cumprindo as metas em todos os grupos atendidos, com mais de 90% de pessoas vacinadas, por segmento. O estudo da Semsa também aponta que o município já usou 52% das 164 mil doses de CoronaVac destinadas à segunda dose. O levantamento feito pela Divisão de Imunização mostra, ainda, que no saldo de segundas doses de CoronaVac ainda não aplicadas estão 6,1 mil referentes aos 3,7% de usuários que não compareceram aos postos de vacinação no prazo de 28 dias.

Outra informação incluída no balanço de aplicação de doses é que, até o momento, o município recebeu apenas 30 mil doses da vacina de Oxford/ AstraZeneca para aplicação de segunda dose, que só começam a ser aplicadas a partir do dia 22 de abril, porque o prazo entre doses, no caso específico deste imunizante, é de 84 dias, e as primeiras doses começaram a ser aplicadas no dia 29 de janeiro.

As 12 remessas de vacina recebidas, até o momento, pelo município, somam 500.012 doses, sendo 343,2 mil de CoronaVac/Butantan e 156,7 de AstraZeneca/Oxford, incluídas as primeiras e as segundas doses.

Já foram aplicadas em Manaus 378,3 mil doses de vacina, das quais 287 mil primeiras doses e 91,2 mil segundas doses.