Manaus interdita avenida e muda rotas de ônibus para 'Corrida do Fogo' neste fim de semana

Manaus/AM - Os motoristas que trafegam pela avenida Constantino Nery devem ficar atentos à interdição parcial e temporária na manhã deste domingo (27), entre 5h e 9h, para a realização da Corrida do Fogo, promovida pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas. As interdições iniciam às 18h do sábado (26), quando o acesso da avenida João Machado para a avenida Constantino Nery (sentido bairro/Centro) será interditado para montagem do pórtico para a corrida.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ressalta que, no sábado, os dois sentidos da avenida Constantino Nery permanecerão liberados para os veículos oriundos da avenida Torquato Tapajós.

No domingo, durante a corrida, a avenida Constantino Nery ficará totalmente interditada no sentido Centro, entre o viaduto de Flores até a avenida Theomário Pinto. A partir da Theomário Pinto até a avenida Álvaro Maia, uma faixa estará liberada para o tráfego de veículos de passeio em ambos os sentidos da via. Também estará liberada uma faixa de circulação na Constantino Nery – no sentido bairro, entre a avenida Desembargador João Machado e a avenida Theomário Pinto.

Transporte - Em relação ao transporte público, as linhas que atendem a avenida Constantino Nery serão desviadas para a avenida Djalma Batista e também para avenida São Jorge. Ainda por causa da corrida, as operações das Estações Arena (E3) e São Jorge (E2) ficarão suspensas até o término do evento.

As linhas alimentadoras da Estação E2 - Arena irão operar até o Terminal 1, na Constantino Nery.

Agentes de trânsito, fiscais de transporte e equipe de apoio estarão nas imediações da realização da corrida para tirar dúvidas e orientar os condutores de veículos e usuários de transporte quanto às interdições temporárias.

Desvios das linhas - Fluxo da avenida Torquato Tapajós / avenida Constantino Nery (bairro/Centro): Itinerário normal até avenida Torquato Tapajós / avenida Mário Ypiranga / Avenida Djalma Batista / avenida Álvaro Maia / rua Elvira Dantas (retorno no Centro de Convivência) / Avenida Brasil / Avenida Constantino Nery / segue normal;

- Linhas: 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356, 430, 444, 454, 500, 560, 640, 448, 300.

Fluxo Centro / avenida Constantino Nery / avenida Torquato Tapajós (Centro/bairro): Itinerário normal até o T1 (Terminal Constantino Nery) / avenida Álvaro Maia / avenida Major Gabriel / avenida Ayrão / avenida Silva Ramos / avenida Djalma Batista / segue normal;

- Linhas: 011, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 324, 330, 356, 430, 444, 454, 500, 560, 640, 448, 300.

Fluxo avenida Darcy Vargas / avenida Djalma Batista / avenida Pedro Teixeira:

- Linhas 540, 652 (B/C): Itinerário normal até avenida Darcy Vargas / avenida Dr. Theomário Pinto / retorno rotatória das Letras / avenida Dr. Theomário Pinto / avenida Djalma Batista (direita) / avenida Álvaro Maia / retorno no Centro de Convivência / avenida Álvaro Maia / avenida Constantino Nery (T1), segue normal;

- Linhas 540, 652 (C/B): Itinerário normal até avenida Getúlio Vargas / avenida Joaquim Nabuco / avenida Djalma Batista / avenida Darcy Vargas / segue normal.

- Linha 678 (B/C): Itinerário normal até a avenida Darcy Vargas / avenida Dr. Theomário Pinto / retorno rotatória das Letras / avenida Jacira Reis / rua Rita Gama Barros (semáforo próximo ao Habib’s) / avenida Pedro Teixeira / segue normal;

- Linha 118 (T2/Bairro): Itinerário normal até avenida Darcy Vargas / avenida Dr. Theomário Pinto / retorno rotatória das Letras / avenida Dr. Theomário Pinto / avenida Djalma Batista (direita) / avenida João Valério / avenida São Jorge / segue normal;

→ Fluxo avenida Dom Pedro / Avenida Pedro Teixeira / avenida Constantino Nery (bairro/Centro): Itinerário normal até avenida Dom Pedro / rua Paxiúbas / rotatória das Letras / rua Theomário Pinto / avenida Darcy Vargas / avenida Djalma Batista / avenida Comendador Clementino ou avenida Álvaro Maia (para as linhas T1);

- Linhas: 207, 214, 223

Fluxo avenida Dom Pedro / avenida Pedro Teixeira / avenida Mário Ypiranga (bairro/Centro): Itinerário normal até rua Professor Abílio Alencar (Rua 4) / rua Professora Rosa Gomes / rua Criciúma / avenida D / avenida Desembargador João Machado / avenida Mário Ypiranga / Itinerário Normal.

- Linha: 215