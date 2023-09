Manaus inicia inscrições para programas de habitação

Manaus/AM- A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), deu início, na manhã desta segunda-feira (25), aos atendimentos on-line e presenciais para as inscrições no Sistema Municipal de Habitação (Simhab).

Segundo o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves, mais de 15 mil cadastros foram realizados só nas primeiras horas de abertura do sistema. “Julgo que essa quantidade é natural, em virtude do déficit que temos aqui em Manaus. As pessoas estão em busca de alternativas, em busca de uma solução desse problema, que é muito grave”, completou.

A partir da parceria entre os Executivos municipal e federal, 17 mil famílias serão beneficiadas a partir do trabalho desenvolvido na Semhaf. Estão previstas, por ano, 1,2 mil moradias para famílias em área de risco e três mil moradias do “Minha Casa, Minha Vida”. Já no programa municipal “Manaus Minha Casa”, a prefeitura vai beneficiar, no primeiro momento, 252 famílias com unidades habitacionais que sofreram com desabamento, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

“Depois do cadastrado, entra uma outra parte onde o Conselho Municipal de Habitação, junto com a sua equipe, faz a pré-seleção desses beneficiados. Depois vamos sincronizar as informações se de fato são coerentes e solicitar a documentação dessas pessoas”, enfatizou.