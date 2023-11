Manaus ganha primeira praça molhada; veja fotos

Manaus/AM – A primeira praça molhada da capital foi inaugurada, nessa quinta-feira (9), na alameda São Benedito, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul. O espaço de 1,7 mil metros quadrados foi projetado e adaptado para os públicos infantil e adulto, com programações de zumba e outras atividades físicas.

O espaço conta com quatro fontes interativas, chamadas de “pórtico de cascata”, “cogumelo”, “árvore de cascata”, com seis arcos no entorno, e a “dança das águas”, que será musicada com jatos de água sincronizados com a música.

O espaço conta com quatro fontes interativas, chamadas de “pórtico de cascata”, “cogumelo”, “árvore de cascata”, com seis arcos no entorno, e a “dança das águas”, que será musicada com jatos de água sincronizados com a música.

Ao todo, 15 praças molhadas serão construídas em Manaus, principalmente nas áreas periféricas nos bairros Mutirão, Viver Melhor, Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Mauazinho e em outras áreas centrais.

Essas estruturas interativas advêm de uma tecnologia hidráulica que jorra água e jatos do chão, para compor um cenário de pura diversão. Um painel eletrônico foi implantado para controlar toda a iluminação cênica e o volume de água despejado de um reservatório submerso com água tratada. A praça conta, ainda, com um chafariz contemplativo de 48 combinações em LED.

O palco será um ambiente adequado para promover eventos como zumba, shows e outras apresentações artísticas e organizadas pela comunidade. Outra novidade, é o “microclima”, implantado na praça com bicos de névoas que umidificam o ar e amenizam a sensação térmica.