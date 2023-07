Manaus emite credenciais e realiza palestras sobre trânsito

Manaus/AM - Emissão de credenciais, dicas para prevenir acidentes e atividades lúdicas foram algumas das ações oferecidas, neste sábado, 1º/7, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), no “Dia de Cooperar 2023”, realizado na Arena da Amazônia, zona Centro-Sul. O evento foi promovido pelo Sistema das Organização das Cooperativas do Amazonas (OCB/AM) e propôs a oferta de diversos serviços gratuitos à população, incluindo nas áreas de saúde, educação, segurança, etc.

Neste contexto, o IMMU se insere com serviços de segurança do trânsito e benefício de emissão de credencial. Entre 8h e 12h, o Instituto emitiu 60 credenciais de estacionamentos para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). Após breve cadastros e entrega de documentação, os interessados saíram do local com suas credenciais que autorizam estacionar em vagas especiais e shoppings, supermercados ou qualquer outro estabelecimento comercial.

Outro destaque do IMMU foram as atividades lúdicas sobre regras de trânsito. O Instituto apresentou os itens obrigatórios dos veículos como o cinto de segurança, equipamentos de segurança da motocicleta e a vivência na faixa de pedestre, por meio de jogos pedagógicos.

Os participantes ainda foram orientados sobre a mensagem do “sinal da vida”, gesto dos pedestres que deve anteceder a travessia, e que foi reforçado pelos educadores.

