Manaus divulga serviços essenciais no feriado da Proclamação da República

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que, nesta quarta-feira (15), feriado nacional da Proclamação da República, manterá em funcionamento os serviços essenciais à população do município.



A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulga que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionará, normalmente, para atender a população nos casos de urgência, por meio do número 192. A maternidade Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, na zona Oeste da capital, também atenderá no regime de plantão 24 horas.



A clínica de saúde da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, no bairro Lago Azul, zona Norte, estará à disposição dos usuários que precisarem dos serviços assistenciais da rede básica, no horário das 8h às 18h. A unidade ofertará vacinas do calendário básico, testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).



O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) funcionará das 8h às 18h, por meio do número (92) 98842-8437.



Feiras

Conforme a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc), as feiras e mercados municipais vão funcionar em horário reduzido.



O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, estará aberto até as 12h. As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam das 4h às 12h. A feira municipal do Produtor, da zona Leste, abre as portas das 4h às 12h. A feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, recebe o público das 4h às 13h. Já o tablado do peixe, na mesma feira, funciona das 18h às 6h do dia 15.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) estará com cem trabalhadores, em regime de plantão, para assegurar os serviços de capinação, lavagem, varrição das ruas e avenidas de todas as zonas de Manaus.