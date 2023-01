Manaus apresenta redução de 70% no número de casos confirmados de dengue

Manaus/AM - Na contramão do cenário nacional, que registrou aumento nos índices da dengue em 2022, Manaus apresentou redução de 70% no número de casos confirmados da doença no ano passado.

Dados da Semsa apontam que 3.808 casos de dengue foram confirmados em 2021, número que caiu para 1.153 em 2022. Em relação aos casos notificados, a redução foi de 64% no mesmo período, diminuindo de 5.780 para 2.092.

Dentre as ações de combate ao mosquito, a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca a realização de duas edições do Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) em 2022, que possibilitou um mapeamento dos bairros que apresentavam maior risco de infestação. O primeiro foi realizado em abril, e o segundo, em novembro.

Dados

O chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da Semsa, Alciles Comape, detalha que no ano de 2022, o maior número de casos confirmados da dengue foi registrado no primeiro semestre, como costuma ocorrer todos os anos, por conta da grande ocorrência de chuvas. Foram 887 casos de janeiro a junho (2.181 casos a menos que 2021), e 266 confirmações de julho a dezembro (823 a menos que 2021).

Os números da chikungunya também caíram em 2022, com 142 notificações da doença e 44 casos confirmados. No ano anterior, o número de casos notificados chegou a 175, com o total de 51 confirmados.

Em relação aos casos de zyka, a Semsa registrou queda de 24% no número de notificações em 2022, em comparação com o ano anterior, mas confirmou 64 casos, um a mais que em 2021.