Manaus aplica quase 3 mil doses de vacina contra influenza, sarampo e covid neste domingo

Esta primeira etapa da campanha contra influenza e sarampo se prologa até o dia 2 de maio, e está direcionada aos trabalhadores da saúde (sarampo e influenza) e aos idosos acima de 60 anos (influenza), conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. A meta, neste primeiro momento, é proteger 185.241 pessoas a partir dos 60 anos ou mais e 56.628 trabalhadores da saúde (rede pública e particular).

O secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, esclareceu que os adultos que se vacinaram contra a influenza e o sarampo não precisam aguardar 14 dias de intervalo com a vacina contra a Covid-19, que é o tempo de espera necessário apenas para as crianças.

