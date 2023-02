Manaus anuncia auxílio-transporte para 455 condutores do transporte alternativo e executivo

Manaus/AM - Foi anunciada na manhã desta sexta-feira (10), pela Prefeitura de Manaus, um auxílio-transporte que contemplará os modais alternativo e executivo. Uma mensagem com a minuta do programa será enviada na próxima semana à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Além de manter o ordenamento operacional e regularização da frota, a ação tem o objetivo de garantir a qualidade do serviço de transporte e a segurança dos usuários. Durante a reunião, realizada no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), o prefeito David Almeida destacou que, ainda, na próxima semana enviará a mensagem para aprovação da Câmara Municipal de Manaus.

“Visando melhorar o sistema de transporte da nossa cidade, reunimos com representantes do sistema alternativo e também executivo, juntamente com a Semtepi e o IMMU, e vamos enviar para a Câmara na próxima semana uma minuta de lei, com a criação de um auxílio para ajudar esses trabalhadores a regularizar os seus veículos, para que a gente possa publicar o edital e assim comprarmos ônibus novos e trocarmos todos os ônibus dos sistema alternativo e executivo na cidade de Manaus”, afirmou David Almeida.

A proposta visa contemplar 455 permissionários por meio do programa, com manutenção dos veículos, troca de pneus, equipamentos, entre outros. Os condutores aptos deverão apresentar a documentação na sede da Semtepi.

“Esses profissionais agora vão poder se regularizar com a prefeitura para posteriormente sofrerem o processo de licitação que vai entregar para Manaus ônibus novos e uma condição melhor para a população. Nós estamos tentando beneficiar todo mundo, e agora, chegou a vez desses profissionais”, afirmou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, explicou que alguns condutores que estavam com dificuldade com os pagamentos das taxas de regularização do veículo, serão contemplados. Para que os condutores possam se regulamentar com o município, eles precisam estar com a inspeção veicular em dia.

“Dentro desse processo de reformulação, do transporte executivo e alternativo para licitação do transporte complementar, foi aberto uma janela para que todo mundo fizesse seu recadastramento, porém alguns permissionários estão tendo dificuldades com o pagamento de taxas de regulamentação do veículo, e procuraram o prefeito para reportar essa dificuldade. Então, o prefeito está estabelecendo um auxílio justamente para que eles consigam fazer o cadastro junto ao IMMU, e a partir daí a gente possa continuar com o processo de regularização desse serviço”, afirma Paulo Henrique.