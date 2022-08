Manaus alinha planejamento para receber temporada de Cruzeiros

Pontos como infraestrutura portuária; Protocolos Sanitários para Navios de Cruzeiros; Segurança dos Turistas (via terrestre e fluvial); Boas Práticas de Biossegurança na retomada das atividades turísticas; Iluminação e limpeza foram alguns dos tópicos apresentados aos integrantes da matriz de responsabilidade que estiveram presentes na apresentação do planejamento para o receptivo dos mais de 15 mil turistas estrangeiros.

São dois tipos de itinerários: os navios com embarque e desembarque em portos nacionais; e os navios em trânsito, ou seja, com embarque ou desembarque em outros países, mas que visitam destinos brasileiros.

A partir de novembro, dez companhias marítimas terão seus navios realizando cruzeiros pela América do Sul. Nesta temporada, 2022/2023, 26 cruzeiros navegam no Brasil, dos quais, 17 atracarão em Manaus.

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) alinhou o plano de ação de receptivo da Temporada de Cruzeiros 2022/2023, com os órgãos que compõem a matriz de responsabilidade do planejamento, operadores marítimos e agências do pólo receptor. O encontro aconteceu nesta terça-feira (23).

