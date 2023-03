Manaus alerta sobre suspensão da alimentos da marca Fugini

A nova medida proíbe a comercialização, a distribuição e o uso, e determina o recolhimento de todas as apresentações de maionese da marca Fugini com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição vale também para todos os lotes que irão vencer em dezembro de 2023, com numeração iniciada por 354.

A suspensão é uma medida preventiva e foi tomada após a realização de uma inspeção sanitária na fábrica da empresa, localizada no município de Monte Alto (SP). Na ação, foram identificadas falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas e rastreabilidade, entre outras. Essas falhas podem impactar a qualidade e a segurança do produto final.

Manaus/AM - A Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), alerta a população sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), publicada no último dia 27, de suspender a fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso de todos os alimentos da marca Fugini, produzidos pela empresa Fugini Alimentos Ltda. A marca é conhecida do público principalmente por suas linhas de molhos de tomate, conservas vegetais, maioneses e mostardas.

