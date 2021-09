Manaus alcança 50% da população vacinável com esquema de imunização completa

Manaus/AM - Prefeitura de Manaus registrou na tarde deste sábado, 25/9, a marca de 50% da população vacinável com o esquema vacinal completo. São 893.820 pessoas que já tomaram as duas doses de um dos três imunizantes para os quais os laboratórios fabricantes indicam a necessidade de duas doses, ou a dose única, no caso da vacina Janssen. A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), acontece desde o dia 19 de janeiro. Até hoje, já foram aplicadas 2.432.500 doses, entre primeira, segunda, e, mais recentemente, a dose de reforço, que, no momento, é destinada a pessoas de 70 anos ou mais e que tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses. Neste sábado, nos 14 pontos de vacinação que foram disponibilizados pela Semsa, foram aplicadas 16.434 doses. Do total de 1.785.793 pessoas que podem ser vacinadas, 86% já começaram o esquema vacinal, ou seja, receberam a primeira dose. A Semsa ainda aguarda cerca de 222 mil pessoas para iniciarem a imunização contra a Covid-19. A consulta ao prazo para a segunda dose pode ser feita na plataforma Imuniza Manaus.

