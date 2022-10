Manaus Adventure vai reunir mais de mil atletas na praia da Ponta Negra

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) realiza, nos dias 14, 15 e 16 de outubro, das 7h às 20h, na praia da Ponta Negra, zona Oeste, o maior projeto de turismo esportivo, o “Manaus Adventure 2022”, que envolverá várias modalidades esportivas, como: pesca esportiva, natação em águas abertas e esporte radical nas modalidades de tirolesa, rapel, canoagem e outras aventuras.

Outro objetivo do projeto, realizado em parceria com o governo do Amazonas, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), é inserir a capital amazonense no circuito brasileiro e mundial do turismo de aventura. Nesta edição, o Manaus Adventure deve reunir cerca de mil atletas amadores e profissionais dentre locais, nacionais e internacionais.

O público em geral poderá interagir em atividades secundárias que estarão disponíveis na praia durante os eventos de competição, como slackline e stand-up paddle com instrutores profissionais, além de poder adquirir artesanatos e degustar o melhor da gastronomia criativa com shows pokets de artistas locais.

Modalidades

O Manaus Adventure 2022 acontecerá com a realização da 1ª edição da Copa Brasil de Pesca Esportiva; 8ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã; 1ª edição do Desafio Internacional Manaus em Águas Abertas; 1° Jungle Adventure Sport; e a 1ª edição do Manaus Kids Adventure.

A modalidade da pesca oferecerá oportunidade para os pescadores que desejam participar da 8ª edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã, que será realizada no dia 15 de outubro, na praia da Ponta Negra. Para isso, é necessário efetuar inscrição por meio do link http://www.torneioamigosdotaruma.com.br. Os interessados podem concorrer nas categorias individual em caiaque e por equipes embarcadas. As inscrições encerram dia 10/10.

Quanto a 1ª edição da Copa Brasil de Pesca Esportiva, as inscrições já foram encerradas. Na disputa, serão 20 equipes, sendo as atuais equipes campeãs dos maiores torneios de Pesca Esportiva do Brasil que acontecem em outros estados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul); as equipes campeãs do torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã (que competem desde 2014); equipes profissionais de pesca convidadas, com destaque para duas equipes de mulheres, uma delas diretamente da cidade de Narita, no Japão; o atual recordista mundial de maior Tucunaré fisgado (91 cm) até o momento, Márcio Cerri de São Paulo; outros três recordistas mundiais de Tucunaré, a pescadora Gerusa Reis (90 cm), Lucas Methner (90 cm) e Ian Artur com quatro recordes mundiais, todos chancelados pela IGFA (International Game Fish Association).

Para os amantes do esporte do adventure, no dia 15 de outubro, será possível viver momentos inesquecíveis e com muita adrenalina, praticando as modalidades de tirolesa, canoagem e outros obstáculos que o 1° Jungle Adventure Sport irá proporcionar.

Se você é amante nessas modalidades, é possível participar competindo. Para isso, basta se inscrever no link https://www.ticketsports.com.br/e/jungle-adventure-sports-34655. As inscrições serão realizadas até 22h do dia 11 de outubro de 2022. Haverá um congresso técnico no dia 14/10, às 19h30, no shopping Manaus Plaza, na Djalma Batista, antes da entrega dos kits.

Paralelo à pesca esportiva, no dia 16/10, será realizado o 1º Desafio Internacional Manaus em Águas Abertas que trará para a capital amazonense a campeã olímpica na modalidade, a brasileira Ana Marcela, além de outros campeões mundiais como atletas franceses, espanhóis e venezuelanos, que desafiarão as águas do maior afluente da margem esquerda do rio Amazonas, o rio Negro.