Manaus abre vacinação nas ‘casinhas’ para facilitar acesso de crianças e adolescentes

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus está abrindo a vacinação nas unidades de saúde de pequeno porte, conhecidas como “casinhas”, para facilitar a adesão da população na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação, aberta na última segunda-feira (8). A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) visa alcançar um número maior de crianças e adolescentes com o calendário básico incompleto.

A subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldeniza Araújo, informou que a vacinação em mais de 80 “casinhas” irá ocorrer semanalmente, conforme estratégia de cada unidade. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) irão realizar busca ativa para identificar os jovens com atraso vacinal e direcionar as famílias para os postos de imunização.

As equipes da Semsa estão realizando a tradicional visita casa a casa para orientar a população a participar da campanha, além de incrementar o uso do WhatsApp durante a busca ativa. Os ACSs pedem que os pais ou responsáveis enviem fotos da caderneta de imunização para analisar se há alguma pendência no esquema vacinal.

Além desses pontos, a população pode buscar uma das 171 salas de vacina que fazem parte da rotina da secretaria, cujos endereços estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou no link bit.ly/salasdevacinamanaus. Os usuários devem apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina.