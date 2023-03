Manaus abre inscrição para o ProJovem Urbano

Manaus/AM - Secretaria Municipal de Educação (Semed), inicia nesta quarta-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Interno (PSSI), do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano). O objetivo é selecionar 35 profissionais do quadro efetivo da secretaria e também da formação do cadastro reserva, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, para as disciplinas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, Inglês e Ciências Humanas.

O processo também vai abrir outras 14 vagas aos professores da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, para as salas de acolhimento com carga horária de 30 horas semanais, no período de 18 meses. Os educadores vão ser distribuídos para sete unidades educacionais de todas as zonas da cidade.

A coordenadora-geral do programa na Semed, Magna Collyer, alertou sobre o início das inscrições para os professores que desejam realizar esse trabalho, mas principalmente a importância do processo de aprendizagem dos alunos, na rede municipal de ensino.

“Atenção, você servidor do quadro efetivo da Semed! A secretaria está selecionando professores para atuarem nas áreas específicas da educação básica e educadores para salas de acolhimento infantil. Esse aviso é para fazer parte desse processo, pois é a chance de potencializar o nosso compromisso com a educação. Nesse momento, nós estamos com 16 anos de funcionamento do programa, e é a hora dos profissionais concursados da pasta se inscreverem”, explicou Magna.

O ProJovem é uma iniciativa do Governo Federal, com parceria da Semed, que tem como objetivo elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e não tenham concluído o Ensino Fundamental. Com o projeto, eles vão poder terminar os estudos, por meio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos integrada à qualificação profissional e desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, conforme previsto no art. 81 da Lei n. 9.394.

As inscrições vão até esta sexta-feira, 31/3, de forma on-line no site da Semed: http://semed.manaus.am.gov.br/novosservidores. O edital sobre o PSSI foi publicado na última sexta-feira, 24/3, no Diário Oficial do Município (DOM).

O resultado final do processo será divulgado no dia 14/4 e a previsão para o início das atividades é na primeira quinzena de maio.

Documentos

Os documentos exigidos são o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior de licenciatura plena das disciplinas exigidas, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação, conhecimentos básicos em informática (operação de software de texto, planilhas, correio eletrônico, navegação na internet) e experiência profissional na docência da educação de jovens e adultos, devidamente comprovada.