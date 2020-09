Mais quatro parques da Juventude serão entregues em áreas verdes de Manaus

Manaus/AM - Mais quatro parques da Juventude serão entregues em áreas verdes em Manaus, que estão em fase de ajustes finais de conclusão. Com mais esses parques, o total de espaços de lazer e proteção da natureza sobem para 15 na capital.

“Na nossa gestão à frente daquela que é considerada por muitos a capital da Amazônia, sempre procurei valorizar o verde e pautar nossas ações e obras na sustentabilidade. Esses parques da juventude unem o que muitos pesquisadores e os próprios povos da floresta defendem, a integração entre homem e natureza. Nesse caso, até diria mais: a integração entre o natural e o urbano. Esse é o legado que espero ter deixado à população, o senso de pertencimento a uma região para onde o mundo volta seus olhos”, declarou o prefeito.

Os novos parques ficam localizados nos conjuntos Hileia 2, no bairro Redenção, zona Oeste; no Núcleo 15, Cidade Nova 3, zona Norte; no conjunto Cidadão 9, Distrito Industrial 2, zona Leste, e no conjunto Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova, zona Norte. A implantação é parte do programa Espaço Verde na Comunidade, viabilizado por meio de compensações ambientais firmadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com o apoio da Comissão Municipal de Urbanismo e Paisagismo.