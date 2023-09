Mais Médicos: 102 intercambistas vão reforçar saúde básica em Manaus

Manaus/AM - Mais 102 médicos intercambistas do programa Mais Médicos se apresentaram em Manaus nesta segunda-feira (11). Eles foram pré-alocados para atuar na capital amazonense e passarão a compor a rede básica de saúde da cidade.

Os médicos, brasileiros e estrangeiros, participaram do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) do programa, em Brasília, no mês passado. Eles foram selecionados por meio de um edital do Ministério da Saúde.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, disse que os novos médicos são um reforço importante para o atendimento básico de saúde em Manaus.

“Esses mais de cem profissionais que vieram na primeira chamada já somam conosco para levar saúde para a população de Manaus, e com os novos bolsistas vamos ampliar ainda mais a cobertura da atenção básica, em especial nas áreas mais carentes de serviços de saúde”, declarou.

Dois dos médicos intercambistas que se apresentaram na Semsa, nesta segunda chamada, Rafael Augusto Brito, de 35 anos, e Ueliton Abreu, 36, vieram à capital amazonense, pela primeira vez, e se disseram ansiosos para começar a atuar na rede básica municipal e contribuir para assegurar acesso à saúde em suas áreas de atuação.

“Minha expectativa é de estar no meio da comunidade, fazer parte dela e poder ajudá-la da forma que ela necessita”, afirmou Rafael, que é de Cuiabá (MT). Ueliton, vindo de Rio Branco (AC), compartilhou das boas expectativas do mato-grossense: “Quero ajudar muito as pessoas e espero que a população goste do meu trabalho aqui”.

A chegada dos novos médicos é uma oportunidade para ampliar o acesso à saúde em Manaus, especialmente nas áreas mais carentes da cidade. Os profissionais vão reforçar a rede básica de saúde e contribuir para melhorar a qualidade de vida da população.