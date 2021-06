Mais de um milhão de pessoas já foram vacinadas contra Covid em Manaus

Manaus/AM - Foi anunciado, as 16h deste sábado (19), em um evento no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), na Zona Sul, que Manaus já vacinou 1 milhão de pessoas contra a Covid-19.

No início da tarde, a prefeitura anunciou a antecipação para 34 anos do público que poderia ser vacinado. Foram aplicadas mais de 30 mil doses em menos de nove horas de atendimento durante a intensificação da vacinação.

Após a aplicação da milionésima dose, que foi acompanhada pelo 'Vacinômetro', houve a soltura de 500 balões brancos e queima de fogos.

Campanha em Manaus

A vacinação contra a Covid-19 em Manaus começou no dia 19 de janeiro. À medida em que recebia as doses, o município avançava no atendimento aos grupos elencados no planejamento do Ministério da Saúde. Para isso, a Semsa montou uma estratégia de forma a possibilitar a aplicação da vacina de forma segura, sem aglomerações. Mais uma vez foi usada a modalidade de drive-thru, além dos postos fixos, para pedestres.

Recursos tecnológicos

Com o avanço da campanha, a Semsa criou ferramentas contemplando três perspectivas: a do cidadão, a da transparência da vacinação, de interesse da sociedade em geral, independentemente de estar ou não em grupos cuja imunização estivesse em curso, e a da coordenação da campanha: o Imuniza Manaus, visando organizar o fluxo de atendimento e assegurar a vacinação dentro dos prazos estabelecidos pelos fabricantes das duas vacinas em uso na capital, CoronaVac e AstraZeneca. Desta forma, o cadastro e a consulta de agendamento da vacinação passaram a ser feitos por meio do endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br.

Outro recurso foi o Sistema Municipal de Imunização/Covid (SMV/Covid) para o registro e o acompanhamento das vacinas aplicadas na capital amazonense. O sistema foi criado para suprir a necessidade de um banco de dados sobre a vacinação contra a Covid-19 em Manaus. A ferramenta já existia e era utilizada em campanhas tradicionais, com base em metodologia antiga, que fazia a contagem por grupos vacinados. Para atender à campanha da Covid-19, foram feitas adaptações para permitir a leitura “personalizada”, ou seja, pelo CPF de cada cidadão vacinado.

Também foi disponibilizado pela Semsa o “Vacinômetro”, que por meio do link https://vacinometro.manaus.am.gov.br passou a divulgar, em tempo real, informações sobre o número de vacinados, de quais grupos e o desempenho de cada posto de vacinação, entre outros dados.

Há uma semana, a Prefeitura de Manaus criou um serviço, via internet, que orienta o usuário sobre a situação das filas de espera nos postos de vacinação. O “Filômetro”, como passou a ser chamado, mostra ao usuário a situação, em tempo real, da procura por vacina em cada posto, permitindo que a pessoa opte pelo local de menor movimento. O serviço pode ser consultado no link bit.ly/filometrovacina.