Mais de mil testes para Covid-19 foram realizados nas primeiras horas em posto de testagem em Manaus

Manaus/AM - Aproximadamente 1,2 mil pessoas compareceram ao Centro Municipal de Testagem para Covid-19 nas primeiras quatro horas de funcionamento do serviço, no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, para atender pessoas com sintomas gripais.

O centro foi aberto às 14h desta quarta-feira (12), e é o primeiro a ser operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com o objetivo de fazer frente ao aumento de casos suspeitos de Covid-19 e outras infecções respiratórias, que têm gerado alta demanda por testagem nas unidades de saúde da capital.

O atendimento no local é exclusivo para pessoas sintomáticas e que estejam sentindo febre acompanhada de dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, coriza e mal-estar há, no máximo, sete dias. A orientação para pessoas com sintomas há mais tempo é que procurem diretamente uma Unidade Básica de Saúde (UBS), para avaliação médica.

Atendimento

Para o recebimento do público, foram montados quatro postos de acolhimento e 20 de coleta, além de espaços dedicados ao atendimento médico e farmácia, para entrega da medicação prescrita. O exame oferecido é o teste rápido de antígeno, feito com amostra de nasofaringe, coletada com haste flexível (espécie de cotonete), e com resultado disponível em aproximadamente 15 minutos.

As pessoas submetidas ao teste, com resultado positivo, recebem atendimento médico no próprio Centro de Testagem e orientações para o tratamento. As que apresentam resultado negativo para Covid, mas com confirmação de manifestações clínicas de síndrome gripal, também são atendidas pelo médico e orientadas a seguir o protocolo de tratamento da influenza.

Segunda a sábado

O Centro Municipal de Testagem vai funcionar de segunda a sábado, das 9h às 19h. Inicialmente o atendimento iria até as 21h, mas foi revisto após avaliação dos fluxos de fechamento e registro dos trabalhos.

A Semsa orienta que o usuário, para ser atendido, apresente documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS.

O endereço do Studio 5 Centro de Convenções, onde o Centro Municipal de Testagem para Covid-19 está funcionando, é avenida Rodrigo Otávio, 3.555, Distrito Industrial, zona Sul.

A oferta do teste segue, normalmente, também nas 51 UBSs de referência para casos suspeitos de Covid-19 e os endereços podem ser conferidos pelo link https://bit.ly/ubscovidmanaus.