Mais de mil pessoas prestigiam show de Neguinho da Beija-Flor em Manaus

Dando continuidade à programação, o palco Murilo Rayol recebeu, no último sábado, 6/5, artistas locais como Salomão Rossi e Neil Amstrong, cantando toadas dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, e apresentando músicas ribeirinhas. O cantor Arnaldo Barreto, também encantou o público com suas canções.

“Nós estamos montando uma programação para 40 finais de semana, mas não só aqui, como em toda Manaus, a determinação do prefeito David Almeida é levar cultura também para as áreas periféricas da cidade. Manaus possui um celeiro de artistas e, para o próximo final de semana, vamos dar oportunidade aos artistas locais. Nossa intenção é valorizar a prata da casa e, também, apresentar as mais variadas formas de arte, dentre elas: música, teatro, dança, artes cênicas”, enfatizou.

