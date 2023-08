Mais de mil pessoas participam da corrida da Associação do MPAM no Dia dos Pais em Manaus

Manaus/AM - Cerca de mil pessoas participaram da Corrida da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), neste domingo (13), em comemoração ao Dia dos Pais.



Ao lado da filha, após completar 31 minutos e 49 segundos de prova, o Procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, comemorou o primeiro lugar na categoria 5 KM para servidor do MPAM.



"A Associação Amazonense do Ministério Público está de parabéns por entregar um evento esportivo desse porte para o nosso Estado. Todos saem ganhando com o resultado, já que o nosso objetivo esse ano foi enfatizar a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Agora, também não posso esquecer de comentar que foi um privilégio correr ao lado da minha filha esse ano, levar o troféu justamente no Dia dos Pais. É uma edição da Corrida da AAMP inesquecível".



O encontro esportivo teve como largada e chegada a Arena Amadeu Teixeira, na zona Centro-Sul de Manaus e foi disputada nas distâncias de 5 km e 10 km.



Para os vencedores, houve premiação com troféus para os 1º, 2º e 3º lugares e medalhas para todos os participantes que concluíram o percurso.