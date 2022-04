Mais de mil famílias são atendidas em mutirão de atualização do CadÚnico em Manaus

Manaus/AM - O terceiro mutirão de atualização do Cadastro Único aconteceu nesta quinta-feira (14). O atendimento ocorreu no Shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Leste da cidade, atendendo mais de mil famílias referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Prourbis.

A ação tem o intuito de suprir a crescente demanda de inserção ou atualização no CadÚnico desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, e, mais recentemente, pela criação do Auxílio Brasil, em novembro do ano passado.

Uma das famílias atendidas foi a de Rosângela Farias, 45. Mãe de duas crianças e desempregada, Rosângela seria atendida apenas em maio, quatro meses após o agendamento realizado em janeiro. Teve a realização do cadastro antecipada pela ação. "Tem muita gente que teve seu agendamento marcado para o final do ano, e nesse mutirão muitas vão ser ajudadas", relatou a dona de casa.

Um desses casos é o de Vanessa Nascimento, que teve sua atualização de cadastro agendada originalmente para setembro deste ano. Sem a atualização feita, Vanessa e o marido, também desempregado, não poderiam receber o Auxílio Brasil. "Voltar a receber o auxílio vai me ajudar, e muito!", contou, ansiosa.