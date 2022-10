Mais de mil atletas locais e nacionais participaram do Manaus Adventure

Manaus/AM - Cerca de mil atletas estiveram reunidos entre as modalidades de Pesca Esportiva, na qual os 21 campeões brasileiros de nove estados estiveram presentes participando e disputando o troféu de campeão da 1ª Copa Brasil da Pesca Esportiva do Manaus Adventure e da 8ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã, que reuniu famílias e amantes da pesca esportiva em Manaus, além de pescadores profissionais do Japão e da Bolívia.

Mais de 300 atletas locais, além de outros do Estado de Roraima estiveram participando das baterias preparatórias do Rio Negro Challenge e muitos representaram as categorias mirim e master, demonstrando que a natação congrega todas as gerações.

No Turismo de Aventura, os atletas masculinos e femininos se revezaram durante toda a manhã do dia 15/10, na areia e nas águas da praia da Ponta Negra disputando as modalidades de canoagem, rede suspensa, rastejamento na areia, natação com obstáculos, corrida de tronco, tirolesa e outros desafios, uma arena de verdadeira adrenalina.

Para que o evento tivesse uma cobertura em nível nacional e internacional, a Prefeitura de Manaus, por intermédio da ManausCult, realizou um Fam Trip (grupo de formadores de opinião), que contou com as participações de veículos como a Pesca & Companhia; Swim Channel e outros que fizeram a cobertura durante os três dias de evento.