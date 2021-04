Mais de 90 supermercados em Manaus são fiscalizados pelo CIF

Manaus/AM - De janeiro até abril deste ano, as equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizaram vistorias em 92 supermercados e feiras da capital para verificar o cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19. No período, dez estabelecimentos foram autuados. As ações aconteceram em estabelecimentos localizados em 21 bairros da capital amazonense e tiveram como base denúncias da população.



Em uma das ações de maior impacto, as equipes que compõem a CIF apreenderam 120 quilos de carne estragada em um mercado no bairro Betânia, zona sul.



No Santo Etelvina, na zona norte, 16 supermercados e mercadinhos alvos de denúncia foram supervisionados pela CIF. A maioria delas de aglomeração. Mas também há reclamações por falta de uso de máscaras por clientes e funcionários, além do descumprimento do distanciamento mínimo nas filas.



Segundo o inspetor da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Sérgio Castelo, o principal objetivo das ações é evitar o grande fluxo de pessoas nas locações.



“Ao realizarmos as fiscalizações, deixamos as orientações nos estabelecimentos de como saber a temperatura dos alimentos e dos clientes ao entrarem nas lojas. Também orientamos quanto ao uso do álcool em gel e ao grande fluxo de pessoas nas filas do açougue, das padarias e lanchonetes. A nossa principal intenção é evitar grandes aglomerações dentro dos supermercados”, disse.



Na última fiscalização, realizada nesta segunda-feira (12), os fiscais não fizeram autuações, apenas orientações nos sete estabelecimentos visitados nas avenidas Cosme Ferreira e Autaz Mirim. Um dos locais foi a tradicional feira da Bola do Produtor, no bairro Novo Aleixo, zona leste. Na ocasião, os fiscais observaram as condições dos equipamentos e mercadorias dos comerciantes, mas não foi constatada nenhuma irregularidade.



As vistorias a estabelecimentos comerciais são denominadas CIF Comercial, e ocorrem em dias da semana, de manhã e à tarde. Os locais são definidos a partir de denúncias feitas pela população ao 190 e também a partir de levantamentos dos órgãos integrantes.



Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), participaram da CIF comercial desta quarta-feira (14) a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM), Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) e Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus).