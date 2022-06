Mais de 81 mil candidatos compareceram no último dia do concurso da Semsa

Manaus/AM - O último dia do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizado neste domingo (5), contou com 81.173 candidatos presentes. As 1.409 vagas foram para nível médio e médio técnico.

A Prefeitura trabalha para convocar os aprovados logo após a divulgação do resultado final, seguindo os prazos legais. Djalma reforçou que os médicos aprovados no resultado final que foi divulgado no mês passado, irão começar a entregar a documentação no dia 15 deste mês.

Foram 43.006 candidatos inscritos para concorrer a uma das 250 vagas de AS-Assistente em Administração, pela manhã. À tarde foi a vez dos 38.167 candidatos que se inscreveram para disputar 1.159 vagas em diversas áreas.

A publicação do resultado final está prevista para o dia 27 de junho. O gabarito da prova, assim como as demais publicações relacionadas ao concurso, podem ser conferidas nos próximos dias no site da FGV. Ao todo, o concurso da Semsa oferta 2.001 vagas descritas em três editais: 001/2021, 002/2021 e 003/2021.

As primeiras provas foram aplicadas em 1º de abril, para os cargos de médicos, e em 1º de maio foi a vez da disputa acontecer para os cargos de nível superior, fundamental e dois cargos de nível médio.