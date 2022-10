Mais de 66 ocorrências foram registradas durante temporal em Manaus

Com uma segunda-feira atípica, Manaus registrou 36 milímetros de chuva no decorrer do dia, impactando diretamente em alguns serviços do município como trânsito e transporte que somaram 56 ocorrências. A maioria dos acidentes foram ocasionados por motocicletas em alta velocidade em pista molhada. Na avenida Buriti, no Distrito Industrial, o acidente foi fatal.

