Mais de 60 postes de iluminação estão apagados na zona Leste de Manaus

Problemas envolvendo a iluminação pública na cidade de Manaus devem ser registrados no aplicativo Manaus+Luz, site da empresa Manausluz no endereço www.manausluz.com.br clicando na aba cadastrar notificação, ou ainda pelo telefone 0800- 201-0001. A Ouvidoria da Ageman também atende as demandas referentes à iluminação pública, por meio do WhatsApp 98842-5821 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h), site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria e redes sociais @ageman_manaus.

Na alameda Alphaville, nos bairros São José e Novo Aleixo, outros 15 pontos de iluminação também apresentaram problema. A via concentra grande fluxo de veículos e os furtos de cabos nessa região são recorrentes, prejudicando constantemente o funcionamento do sistema.

