Mais de 6 mil atendimentos no programa de controle da raiva em Manaus

Para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Raiva (28), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reforça o alerta sobre a importância das ações do programa de Profilaxia e Controle da Raiva Humana, que este ano já realizou 6.217 atendimentos.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, o total de atendimentos é referente às pessoas que procuram as unidades de saúde em caso de agressão por animais domésticos (cães e gatos) ou silvestres, que são potenciais transmissores do vírus da raiva para o ser humano, além de atendimento de profilaxia de pré-exposição para alunos e profissionais da área de Veterinária.

Do total de 6.217 atendimentos no programa em Manaus neste ano, 4.201 foram por agressão de cães e 1.738, de gatos. Nesses casos, a recomendação é para que a pessoa agredida lave imediatamente o ferimento com água e sabão; em seguida deve procurar uma unidade de saúde de referência para avaliação do ferimento e definição do tratamento a ser adotado. Se possível, o animal agressor deve ser mantido em observação durante 10 dias, para verificar qualquer sinal indicativo de raiva.

Vacinação de cães e gatos

Para reforçar a prevenção da raiva em cães e gatos, a Semsa, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, realiza anualmente a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. Além disso, mantém a oferta da vacina na rotina de serviços durante todo o ano, na sede do próprio CCZ, no bairro Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e na unidade móvel instalada na minivila Olímpica, no bairro Coroado, zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.