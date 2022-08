Mais de 55 toneladas de produtos vencidos são apreendidas na zona Leste de Manaus

A segunda acusação não foi confirmada, mas a mercadoria vencida, que incluía cortes de frango empanado, linguiças de frango e suína, salsichas e margarina, foi identificada pelos fiscais, que realizaram a apreensão e o descarte dos produtos no Aterro de Resíduos Sólidos de Manaus, localizado no quilômetro 19 da rodovia AM-010.

A ação, que contou com o apoio da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), da Polícia Civil, foi motivada por uma denúncia feita à Ouvidoria da Visa Manaus, informando sobre a ocorrência de uma grande quantidade de produtos vencidos no endereço, além da suspeita da prática de adulteração das datas de validade nas embalagens.

Manaus/AM - A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) realizou, nesta quarta-feira, 10, uma fiscalização em um galpão de produtos alimentícios, localizado no bairro Parque das Garças, na zona Leste, que resultou na apreensão de aproximadamente 56 toneladas de mercadorias com a validade vencida, algumas desde o último mês de março.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.