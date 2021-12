Mais de 500 famílias são beneficiadas com cestas básicas no Natal Solidário em Manaus

Manaus/AM - Mais de 500 famílias foram beneficiadas com a doação de cestas básicas no Natal Solidário da Comunidade Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus, na noite de quarta-feira (22). A iniciativa é uma realização do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social, para reforçar o atendimento aos segmentos em situação de vulnerabilidade.

As entregas das cestas básicas aconteceram no campo de futebol do complexo esportivo do bairro, cujas famílias já tinham sido atendidas antes por programas como o Auxílio Estadual da Pandemia e o Permanente, além do Peixe no Prato Solidário.

O presidente da Associação de Moradores do Jesus Me Deu, Sidney Ribeiro, destacou a importância da presença do Governo do Estado no bairro. Para ele, esse tipo de iniciativa é fundamental devido à situação de emergência enfrentada pelas famílias.