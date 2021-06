Mais de 50 mil pessoas de 45 a 51 anos foram vacinadas em Manaus

Manaus/AM - Aproximadamente 53 mil pessoas da faixa etária de 45 a 51 anos já haviam recebido a primeira dose de imunizante, até as 17h deste sábado (12), nos 57 pontos de vacinação montados para atender o público de 40 a 51 anos, durante a intensificação da vacinação contra a Covid-19, promovida pela Prefeitura de Manaus e pelo governo do Amazonas, neste fim de semana. A ação, que se estenderá até as 17h deste domingo, 13, está mobilizando diretamente, em torno de 3 mil servidores municipais e estaduais, além dos que estão atuando no suporte ao trânsito, ao transporte e à segurança pública.

Durante todo o horário de atendimento, foram disponibilizados 245 locais de vacinação. O vice-prefeito de Manaus e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhou a movimentação no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, e parabenizou o empenho das equipes de saúde e das demais secretarias municipais, que estão atuando na campanha de intensificação da vacina contra a Covid-19.

Postos

Neste primeiro dia de intensificação, o movimento nas 48 salas de vacinas das unidades de saúde e escolas foi intenso, mas sem intercorrências. Dos três pontos que funcionarão por 32 horas seguidas, o sambódromo foi o que mais vacinou (3.096), seguido do Centro de Convenções Vasco Vasques (1.911) e Arena da Amazônia (1.737). Dos pontos de vacinação que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem mantendo desde o início da campanha, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona Sul, recebeu o maior público (3.339 pessoas). Depois dele, o Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, zona Norte (3.139); o Clube do Trabalhador do Sesi-AM, na zona Leste (3.157); o da Universidade Paulista (Unip), na zona Centro-sul (2.939); e o estacionamento do supermercado Coema, na zona Norte (2.304).