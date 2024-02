Mais de 50 crianças são impedidas de entrar no Sambódromo durante desfiles das Escolas de Samba

A Central de Achados & Perdidos e o Posto de Acolhimento não registraram ocorrências. As duas estruturas foram ativadas no sábado (03), quando a expectativa de público da organização foi receber mais de 50 mil pessoas.

Na segunda noite, as abordagens continuaram por todo o desfile, com a distribuição de informativos, reforço dos direitos humanos e a triagem das crianças e adolescentes.

Na primeira noite, 55 menores de 12 anos foram ao Sambódromo, mas não puderam entrar em obediência à Portaria 003/2023, da Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), que proíbe a entrada de crianças em eventos carnavalescos.

Manaus/AM - Os desfiles das Escolas de Samba de Manaus começaram na quinta-feira (1º), com o Grupo de Acesso e continuaram até este sábado (03), com o Grupo Especial.

