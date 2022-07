Mais de 4,6 milhões de doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 4.612.795 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em Manaus. Os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) nesta terça-feira (19), com base no Sistema Municipal de Vacinação (SMV-Covid). Nos últimos seis dias, 53.989 pessoas foram vacinadas em um dos pontos disponibilizados pelo município para o atendimento da população acima de 3 anos de idade.

Ao longo desta semana, de 18 a 22 de julho, 85 pontos de vacinação estrategicamente localizados em todas as zonas geográficas da capital, que ofertarão o imunizante para idosos, adultos e crianças. A vacinação, medida eficaz para o enfrentamento da crise sanitária provocada pelo Sars-CoV-2, avança na proteção do público infantil, com a disponibilização também da vacina para crianças de 3 e 4 anos.

Além das estações de imunização nas unidades básicas, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da vacinação em Manaus, disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta doses dos imunizantes também nos pontos estratégicos instalados no Studio 5 Centro de Convenções, localizado no Distrito Industrial, na Zona Sul e no shopping Phelippe Daou, na zona Norte, que funcionam das 9h às 16h.

Para facilitar o acesso ao imunizante, a Semsa está realizando o atendimento em horários diferenciados, levando em consideração também o porte dos estabelecimentos de saúde. No período das 8h às 16h, a vacina será ofertada nas unidades de pequeno porte, e das 8h às 17h, nas de atendimento regular. As unidades de horário estendido estarão à disposição do público das 8h às 20h.

Os endereços de cada unidade por zona geográfica estão disponíveis no link: link http://bit.ly/localvacinacovid19, e nas postagens diárias nas redes sociais da secretaria.