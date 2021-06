Mais de 32 mil pessoas não tomaram segunda dose de vacina em Manaus

Os documentos obrigatórios para garantir a vacina são documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), que demonstre que o usuário é morador de Manaus. A secretária destaca que a cópia do comprovante de residência é indispensável, uma vez que será retida para controle.

Para ser vacinado, o usuário deve fazer o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/), escolhendo a opção “Cadastro do Cidadão”. O sistema fará o agendamento, informando dia, hora e local onde a pessoa será vacinada. O mesmo acontece para o recebimento da segunda dose.

Nesta sexta, as equipes da Semsa estão aplicando a primeira dose nas pessoas com 55 anos de idade, sem comorbidades, nos 150 postos operados por 722 triadores e vacinadores.

O pedido foi feito durante visita ao posto de imunização do Seis, no bairro Coroado, Zona Leste. Segundo a Semsa, nessa quinta-feira (3), foram vacinadas 15.200 pessoas nos nossos postos de vacinação espalhados pela cidade.

Manaus/AM - Mais de 32 mil pessoas deixaram de receber a segunda dose do imunizante contra civid-19, na data agendada, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (4), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.